Актриса показала фотографию из отеля.

Известная американская актриса, звезда культового фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун изрядно напугала поклонников в сети. Женщина предстала перед подписчиками с большим синяком под глазом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографию, которую сделала во время летнего отдыха. Свой отпуск 66-летняя звезда Голливуда решила провести в Турции. Заметно, что кадр сделан в одном из местных отелей.

Артистка позировала на камеру в белом костюме с цветочным принтом. Свой образ она дополнила массивными украшениями из ракушек. Стоит указать, что Стоун выглядела потрясающе, однако внимание поклонников привлек не ее "лук", а синяк на лице.

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Шэрон не стала вдаваться в подробности, она не раскрыла, что с ней произошло. Однако в подписи к фото звезда с юмором прокомментировала полученную травму.

"Эта поездка была тяжелой, но я выстояла", - лаконично подписала снимок актриса.

Подписчики знаменитости были напуганы увиденным, но большинство из них, даже несмотря на синяк под глазом, написали, что Стоун выглядит невероятно хорошо:

"Обожаю вас. Вы прекрасны"

"Вы богиня"

"Вы крутая"

"Вау! Это напоминание мне сказать, как сильно я тебя люблю"

Что известно о Шэрон Стоун

Актриса получила мировую славу благодаря съемкам в триллере "Основной инстинкт" (1992), где она сыграла главную роль Кэтрин Тремелл, за которую получила премию "Золотой глобус".

После этого она сыграла во многих успешных фильмах, в частности, "Женщина-кошка", "Казино", за который получила премию "Золотой глобус" и стала номинаткой на премию "Оскар". Стоун была замужем несколько раз и у нее трое усыновленных детей.

Напомним, ранее известная украинская актриса показалась с синяками на руке. Анна Саливанчук шокировала поклонников фотографией.

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