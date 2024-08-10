Мужчина уже год в отношениях.

Американский актер Брэдли Купер, который известен по фильмам "Рождение звезды" и "Мстители", готовится к свадьбе. Об этом пишет издание OK! Magazine.

По словам инсайдера, 49-летний мужчина планирует официально оформить отношения с известной моделью Джиджи Хадид, которая моложе его на 20 лет.

"Они постоянно рядом друг с другом, поэтому провести остаток жизни вместе, кажется, будет следующим этапом для них обоих", - отметил инсайдер.

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Он также добавил, что пара сразу думала о семье и сказал об этом так:

"Они обсуждали семью и брак на ранних стадиях своих отношений. Они были преданы друг другу и своим планам в течение некоторого времени, и теперь это лишь вопрос времени".

К слову, совсем скоро влюбленные будут отмечать год своих романтических отношений.

Что известно об отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Брэдли и Джиджи познакомились благодаря бывшей актера модели Ирине Шейк. Впервые влюбленных заметили на свидании в октябре 2023 года. Джиджи не скрывала, что до начала отношений с актером она восхищалась его талантом и смотрела все фильмы с его участием. По слухам, Купер уже купил дом неподалеку от любимой девушки.

К слову, у мужчины есть 7-летняя дочь от первых отношений, а Хадид воспитывает 3-летнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Напомним, ранее певица Адель прямо во время концерта объявила о помолвке.

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