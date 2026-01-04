Микки Рурк с изможденным лицом напугал фанов: как сейчас выглядит актер (фото)

Ранее известный своей брутальной внешностью и опасной харизмой, Рурк сильно изменился внешне.

Звезда Голливуда Микки Рурк изменился до неузнаваемости. Актер шокировал поклонников своим неопрятным внешним видом, когда вышел из дома в Лос-Анджелесе с бритой головой и изможденным лицом. Как пишет Daily Mail, 73-летнего актера сфотографировали в первый день нового года - он забирал доставку Taco Bell возле своего дома.

"Ранее известный своей брутальной внешностью и опасной харизмой, Рурк сильно изменился внешне - во многом из-за многочисленных пластических операций после травм, полученных в период профессиональной боксерской карьеры", - говорится в публикации.

Отмечается, что друзья актера не удивлены его внешним видом, учитывая и его многолетний образ жизни, связанный с наркотиками и алкоголем.

По словам источника издания, Рурк является "богатым бедняком" и живет "от зарплаты до зарплаты", поскольку тратит деньги так быстро, что каждый раз, получив гонорар, снова оказывается "на нуле". Кроме того, как сообщается, актеру грозит выселение из-за задолженности по аренде почти в 60 тысяч долларов.

Говоря о внешнем виде Микки Рурка, инсайдер отметил, что он долгие годы жил "как рок-звезда":

"С серьезным злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Поэтому, глядя на недавние фотографии без прикрас голливудской магии, не стоит удивляться, что он выглядит совсем не так, как раньше".

Напомним, ранее УНИАН неоднократно писал о том, что Микки Рурк открыто и активно поддерживает Украину.

Микки Рурк - что важно знать

Микки Рурк - американский актер и бывший профессиональный боксер, ставший звездой Голливуда в 1980–1990-х годах. Он прославился ролями в фильмах "9 ½ недель", "Сердце ангела", "Дикая орхидея", а позже громко вернулся на экран благодаря драме "Рестлер", за которую получил "Золотой глобус".

Рурк также известен своим бунтарским характером, сложными отношениями с индустрией и резкими изменениями внешности после боксерской карьеры и пластических операций.

