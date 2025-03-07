Андрей Капраль поделился, чем его поразил Донецк еще до войны и объяснил, почему никогда не хотел выступать в РФ.

Фронтмен украинской группы "Пиккардийская Терция" Андрей Капраль, известный хитами "Гей, пливе кача", "Йде українське військо", "Соколи", вспомнил довоенное выступление коллектива в Донецке. Исполнитель, который ранее ответил, почему не пополнил ряды ВСУ, объяснил, почему он и его коллеги почти никогда не выступали в России и чем его поразила восточная Украина.

В 1993 году участники группы приняли участие в фестивале "Червона рута" в Донецке и стали там призерами. В интервью для OBOZ.UA Капраль отметил, что в то время был неприятно удивлен ужасной организацией события. Музыканты стали свидетелями ссор организаторов фестиваля, а также Донецк запомнился им тогда большим количеством преступных группировок. Сами местные жители делились, что они "закормлены "русским миром". Украинская музыка к ним почти не доходила, а активно насаждалось все русское.

"Донецк запомнился кучей бандитов, хотя не хочу никого обижать, потому что во всех регионах Украины живут прекрасные люди. Несмотря на то, что там было очень много арт-искусства, я не могу сказать, что город был готов к такой музыке. Нам местные жители говорили, что им кажется, что все, что связано с искусством, к ним просто не пускают. То есть они были закормлены "русским миром", - вспомнил Андрей.

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По его словам, коллектив лишь трижды выступал в России. Свое решение не давать концертов в стране-агрессоре певец объясняет тем, что, мол, "все московское было чуждо" для них.

"Мы перед Богом и украинским народом чистые, потому что в сторону востока никогда не смотрели. Были в России всего трижды: раз в честь дня рождения Тараса Шевченко выступали в Украинском доме в Москве и дважды ездили колядовать по приглашению украинцев в Сибирь. С обеих сторон по моей семье все были высланы в Сибирь, поэтому у меня никогда не было большой любви к к*цапам. Вообще за 32 года нашей концертной деятельности мы могли остаться во многих странах, где получали предложения, но наше предназначение быть здесь - в Украине", - добавил лидер "Пиккардийской Терции"

Напомним, ранее УНИАН называл пятерых украинских звезд, которые раскаялись за выступления в России. Многие артисты после 2014 года продолжали выступать в стране-агрессоре. Сейчас же, после начала полномасштабного вторжения, они сожалеют об этом.

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