ROXOLANA ждет первенца.

Популярная украинская певица ROXOLANA (настоящее имя - Роксолана Сирота), которая ждет первенца, рассказала о трудностях во время беременности.

Некоторое время артистка не выходила на связь с подписчиками, но на днях решила поделиться подробностями своего состояния сейчас.

"Выпала на первый триместр из жизни. Выживала дома на диване. Сейчас так же, как было. Даже, может, немножко активнее. Хотя иногда бывает тяжело физически. Моментами сильно увеличивается тревожность", - отметила исполнительница в своем Instagram.

Она также добавила, что есть и положительные моменты в беременности. В частности, по словам певицы, у нее улучшилось состояние кожи.

"Кожа стала чистой и гладкой на лице и спине. Это прикольно. И это пожалуй все из "плюшек", - написала ROXOLANA.

К слову, ROXOLANA замужем за одним из сыновей Юрия Бойко - главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ. На каком именно месяце беременности 28-летняя певица - она не отмечает.

Напомним, ранее многодетная украинская исполнительница Джамала ответила, как совмещает материнство и карьеру.

