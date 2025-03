На кадры попал российский актер Юрий Борисов.

В ночь на 3 марта отгремела церемония вручения кинопремии "Оскар-2025". Традиционно после официальной части участники события и другие приглашенные мировые знаменитости отправляются на праздничную вечеринку. Во время афтепати звезды развлекаются и празднуют свои триумфы на торжественном мероприятии. Правда, в этом году не обошлось без скандалов на кинопремии.

В сети распространили видео, на котором видно, как артисты из "Оскара" танцуют под музыку российских исполнителей. Пользователи из Украины возмущены поведением актеров и уже захейтили их в сети.

Telegram-канал "Slay Music" обнародовал ролик, на котором в праздничном зале на вечеринке по случаю вручения кинопремии звучит англоязычная песня "All The Things She Said". Этот трек, как известно, исполняла российская группа "t.A.T.u" ("Тату").

На кадры, которые распространили в сети, попали российские актеры из ленты Шона Бейкера "Анора", которая стала лучшим фильмом на "Оскаре". Речь идет о Юрии Борисове, его жене и Марке Эйдельштейне. Они танцевали под песню "t.A.T.u" и снимали все на видео.

В комментариях под видео украинцы уже прокомментировали инцидент и надеются, что это было "собрание" только россиян, поскольку на видео видна надпись "Neon" - это название студии, которая снимала "Анору":

"Спасибо, что хотя бы не русская версия"

"У них похоже больше на приступ какой-то"

"Надеюсь, что русские в одиночестве праздновали"

"Это похоже на афтепати Neon - студия, которая снимала "Анору"

Отметим, что Борисов был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана", но победу одержал Киран Калкин. Россиянин известен своей поддержкой политики Кремля. Он не выступил против войны и незаконно пересекал границу аннексированного Крыма, из-за чего попал в базу "Миротворец".

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший на "Оскаре-2025" показал свое отношение к России. Звезда "Мстителей" публично расхвалил россиянина Борисова за его актерскую игру в "Аноре", а также назвал его "братом".

Вас также могут заинтересовать новости: