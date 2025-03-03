Этот фильм был номинирован на несколько премий.

Сегодня состоялась церемония награждения престижной премией "Оскар". Уже известны победители, в том числе и лучший фильм. Так, киноакадемия отдала награду фильму "Анора", в котором снялся российский актер Юрий Борисов.

По сюжету, молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.

Стоит отметить, что Юрий Борисов сыграл роль второго плана в фильме. Известно, что он поддерживает полномасштабное вторжение в Россию.

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Более того, недавно стало известно, что он еще и снимется в фильме сербского режиссера Эмира Кустурицы "Как я не снял "Преступление и наказание".

Этот режиссер мечтает получить российское гражданство, о чем он публично заявил.

"Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу", - сказал Кустурица.

Напомним, фильм "Анора" был номинирован на BAFTA, а также на другие престижные премии, среди них "Золотой глобус" и "Оскар". Однако ведущий BAFTA публично высмеял этот фильм.

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