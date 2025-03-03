Названы все победители премии 'Оскар-2025': есть ли в списке украинский фильм

Киноакадемия уже сделала свой выбор.

В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия "Оскар", ведущей которой был Конан О'Брайен. Он начал церемонию награждения с того, что высказался о фильме "Анора" с российским актером Юрием Борисовым.

Конан поделился интересным, а может и не очень фактом — в фильме "Анора" о россиянах более 100 раз звучит обсценная лексика.

Однако победил ли фильм "Анора" в какой-то из номинаций - читайте далее.

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Список всех победителей

Лучший фильм - "Анора"

Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди ("Бруталист")

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон ("Анора")

Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер ("Анора")

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль")

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший анимационный полнометражный фильм - "Поток"

Лучший анимационный короткометражный фильм - "В тени кипариса"

Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший оригинальный сценарий - "Анора"

Лучший адаптированный сценарий - "Конклав"

Лучший грим и причёски - "Субстанция"

Лучший монтаж - "Анора"

Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая песня к фильму - El Mal ("Эмилия Перес")

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре"

Лучший документальный полнометражный фильм - "Нет другой земли"

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая"

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая"

Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот"

Лучшая операторская работа - "Бруталист"

Лучший фильм на иностранном языке - "Я всё ещё здесь"

Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг ("Бруталист")

Интересно, что в номинации "Лучший документальный фильм" участвовала украинская лента "Фарфоровая война", однако ей не удалось победить. Лауреатом в этой номинации стал фильм "Нет другой земли" про израильско-палестинский конфликт.

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