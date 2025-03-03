Названы все победители премии 'Оскар-2025': есть ли в списке украинский фильм

В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия "Оскар", ведущей которой был Конан О'Брайен. Он начал церемонию награждения с того, что высказался о фильме "Анора" с российским актером Юрием Борисовым.
Конан поделился интересным, а может и не очень фактом — в фильме "Анора" о россиянах более 100 раз звучит обсценная лексика.
Однако победил ли фильм "Анора" в какой-то из номинаций - читайте далее.
Список всех победителей
Лучший фильм - "Анора"
Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди ("Бруталист")
Лучшая женская роль - Майки Мэдисон ("Анора")
Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер ("Анора")
Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль")
Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучший анимационный полнометражный фильм - "Поток"
Лучший анимационный короткометражный фильм - "В тени кипариса"
Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший оригинальный сценарий - "Анора"
Лучший адаптированный сценарий - "Конклав"
Лучший грим и причёски - "Субстанция"
Лучший монтаж - "Анора"
Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая песня к фильму - El Mal ("Эмилия Перес")
Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре"
Лучший документальный полнометражный фильм - "Нет другой земли"
Лучший звук - "Дюна: Часть вторая"
Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая"
Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот"
Лучшая операторская работа - "Бруталист"
Лучший фильм на иностранном языке - "Я всё ещё здесь"
Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг ("Бруталист")
Интересно, что в номинации "Лучший документальный фильм" участвовала украинская лента "Фарфоровая война", однако ей не удалось победить. Лауреатом в этой номинации стал фильм "Нет другой земли" про израильско-палестинский конфликт.