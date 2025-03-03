Расхвалил актера из РФ: Роберт Дауни-младший на 'Оскаре' показал свое отношение к России

Звезда "Мстителей" высказался об актерской игре звезды фильма "Анора".

Американский актер, известный по роли железного человека в "Мстителях", Роберт Дауни-младший, который молчит о войне в Украине, продемонстрировал свое отношение к России и ее жителям на церемонии "Оскар-2025". Кинозвезда, который в этом году вручал награду в номинации "Лучший актер второго плана", обратился к российскому актеру Юрию Борисову и назвал его "братом".

Как известно, Борисов является фигурантом базы "Миротворец", приезжал в аннексированный Крым и поддерживает путинский режим. Правда, это не помешало ему сняться в американском фильме Шона Бейкера "Анора", который признали в этом году лучшим на "Оскаре", и даже стать номинантом на премию. Хотя он не получил заветную статуэтку, но ему досталась порция похвалы от мировой знаменитости. К слову, победу в этой категории одержал Киран Калкин.

Роберт Дауни-младший со сцены обратился к Борисову и похвалил его актерскую игру в "Аноре". Звезда Marvel также поздравил россиянина с началом большого успеха в его карьере.

"Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее и ты на своем месте. Я прав? Да", - сказал артист.

Момент попал на видео, которое уже завирусилось в российских Telegram-каналах, в частности, "Shot". На кадрах есть и реакция Борисова на похвалу звезды "Мстителей". Заметно, что он был очень доволен услышать такое от мировой знаменитости.

К слову, это уже не первый случай, когда Дауни-младший демонстрирует поддержку России. В 2022 году он вышел на публику в носках с надписью "Россия", созданных российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Напомним, ранее Хэлли Берри страстно поцеловала Эдриена Броуди на "Оскаре-2025". Она показала видео их поцелуя и объяснила, что таким образом отомстила коллеге за его аналогичный поступок 22 года назад на премии.

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