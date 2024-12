Оля Полякова не будет участвовать в Евровидении.

Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о своем участии в песенном конкурсе Евровидение. Певица рассказала, что для конкурса она готовила композицию "All For Your Love", написанную в сотрудничестве со шведским композитором Андерсом Ханссоном, который работал с такими мировыми звездами, как Шер и Виктория Бекхэм. Об этом Полякова рассказала в программе ЖВЛ.

"All For Your Love" Ханссон написал вдохновленный мотивами украинской народной песни "Цвіте терен". Он хотел сделать коллаборацию фольклорной и англоязычной эстетики. Он просто говорит, спой какую-то песню народную. Я просто встала к микрофону и спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой релиз", - поделилась знаменитость.

Относительно Евровидения, певица объяснила, что не удалось реализовать этот проект.

"Мы с этим автором делали трек для Евровидения, но с Евровидением не сложилось. И мы начали с ним делать альбом англоязычный. И понемногу я ездила в Швецию, и мы накапливали материалы. И у нас такой уже альбом уже есть. И я его частично делала в Швеции, частично записывала в Британии, в Лондоне. И вот там немножечко будет иная Оля Полякова, - рассказала певица.

