Исполнительница призналась, что важную роль в процессе съемок сыграла фотограф.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая стала лицом апрельского выпуска известного мужского журнала Playboy, рассказала о съемках для журнала. Артистка обнажилась на фотосессии для глянца в 46 лет и объяснила, почему согласилась стать звездой нового выпуска.

В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" знаменитость призналась, что в 46-летнем возрасте ей нужно быть более раскованной. Она не чувствовала стеснения во время фотосессии и ей было вполне комфортно позировать на камеру обнаженной. По ее словам, больше всего на это повлияла фотограф Соня Плакидюк, которая является ее подругой.

Она говорит, что если бы фотографом был мужчина, то вряд ли бы согласилась на съемки для Playboy. Исполнительница убеждена, что не смогла бы быть такой раскованной в процессе и выглядеть так непревзойденно на финальных кадрах.

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"Не знаю, наверное, не была бы такая раскованная. Хотя в моем возрасте время уже быть раскованной везде! Когда, как не сегодня? Посмотрела на себя в зеркало голая и говорю: "Соня, сфотографируй, ведь я такая красивая!" Она моя подружка и я не стесняюсь", - рассказала Полякова.

Как известно, для глянца знаменитость позировала на камеру в голубых джинсах и расстегнутой рубашке. Она показалась на снимках без бюстгальтера и похвасталась своими формами.

На официальной странице журнала в Instagram ранее акцентировали на красоте Ольги в 46-летнем возрасте. В частности, авторы издания написали, что певица продемонстрировала, что у настоящей красоты нет возраста, а ее подтянутое тело не зависит от цифры в паспорте, а лишь от дисциплины и правильного образа жизни.

Напомним, ранее Оля Полякова показалась со старшей дочерью и поздравила ее с 20-летием. Знаменитость опубликовала трогательное видео с Марией в ее день рождения.

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