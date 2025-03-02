Исполнительница сообщила, что сегодня Мария отмечает свой день рождения.

Известная украинская певица Оля Полякова сообщила, что ее старшая дочь Мария сегодня, 2 марта, празднует день рождения. Знаменитость публично обратилась к девушке и показала трогательное видео с ней.

В своем Instagram исполнительница отметила, что ее дочери исполнилось уже 20 лет. По случаю юбилея девушки артистка посвятила родному человеку пост в сети. В нем она рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением Марии, в частности, с ней Ольга впервые почувствовала себя мамой, а также поделилась новыми кадрами с дочкой. На них видно, как с годами девушка росла и менялась.

"Моя маленькая взрослая девочка! Тебе сегодня 20! С тобой все впервые! Впервые я стала мамой, впервые полюбила кого-то больше, чем себя, впервые молилась так по-настоящему, чтобы защитить тебя, впервые целовала твои пухлые щечки и просто слетала с катушек, все впервые, а потому так ярко и неповторимо!" - рассказала певица.

Полякова адресовала родному человеку наилучшие пожелания. Она пожелала ей успеха, счастья и крепкого здоровья. Звезда также отметила, что Мария не должна останавливаться, и мечтает, чтобы она достигла всего, чего хочет. От себя артистка добавила, что всегда будет рядом и будет помогать дочери.

"Я так прошу Бога и вселенную подарить тебе счастливую судьбу, крепкое здоровье и удачи! Я так тобой горжусь! Какая ты талантливая, трудолюбивая, творческая, упорная, а еще красивая как солнце и легкая и прекрасная! Делай все, что захочется, мечтай и достигай! А я всегда рядом, твоя мама!" - подчеркнула знаменитость.

К слову, Полякова родила Марию в 2005 году от бизнесмена Вадима Буряковского, с которым состоит в браке уже 21 год. У супругов также есть младшая дочь - 13-летняя Алиса.

Напомним, ранее Оля Полякова публично высказалась о Тине Кароль и назвала ее "нервной крикухой". Певица также ответила, слушает ли ее песни.

Вас также могут заинтересовать новости: