"Военная эскортница": в сети высмеяли накрашенную звезду "Дома-2" в советском камуфляже (видео)

По мнению подписчиков, артистка неискренне «примазалась» к празднику ветеранов.

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой высмеяли ее новую фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня победы.

Серию снимков артистка выложила на своей странице в Instagram.

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По мнению подписчиков, артистка неискренне «примазалась» к празднику ветеранов, многие посчитали ее фото позерством.

«Военная эскортница», «Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Поменьше макияжа не пробовала?», «Вот, хотел написать комментарий по поводу твоей штукатурки, но тут их и так дофига написали. Хоть бы тогда в сумку положили что-нибудь», «В войну некогда было малеваться! Думали о другом», «На войне в макияже не ходят!»

Бузову отправили смывать макияж и посоветовали не «устраивать карнавал» 9 Мая.

Как сообщал УНИАН, российская певица Ольга Бузова на День святого Валентина примерила эротический костюм медсестры и шокировала поклонников.