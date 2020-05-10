"Военная эскортница": в сети высмеяли накрашенную звезду "Дома-2" в советском камуфляже (видео)
Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой высмеяли ее новую фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня победы.
Серию снимков артистка выложила на своей странице в Instagram.
Читайте также"Все просто смеялись": Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ (видео)
По мнению подписчиков, артистка неискренне «примазалась» к празднику ветеранов, многие посчитали ее фото позерством.
«Военная эскортница», «Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Поменьше макияжа не пробовала?», «Вот, хотел написать комментарий по поводу твоей штукатурки, но тут их и так дофига написали. Хоть бы тогда в сумку положили что-нибудь», «В войну некогда было малеваться! Думали о другом», «На войне в макияже не ходят!»
Бузову отправили смывать макияж и посоветовали не «устраивать карнавал» 9 Мая.
Завтра великий день🙏🏻🙌🏻❤️ @dava_m & @buzova86 ❤️❤️❤️ #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #buzova #buzova86 #dava #дава #бузкоин #тнт #давидманукян #дом2 #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #планб #buzfood #водица #лайкер #вотоная #невиновата #мандаринка #вогне #давайостанемсядома
Как сообщал УНИАН, российская певица Ольга Бузова на День святого Валентина примерила эротический костюм медсестры и шокировала поклонников.