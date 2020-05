"Военная эскортница": в сети высмеяли накрашенную звезду "Дома-2" в советском камуфляже (видео)

Завтра великий день🙏🏻🙌🏻❤️ @dava_m & @buzova86 ❤️❤️❤️ #ольгабузова #бузова #танцуйподбузову #buzova #buzova86 #dava #дава #бузкоин #тнт #давидманукян #дом2 #взаимныелайки #взаимныеподписки #взаимнаяподписка #лайкивзаимно #liketime #likeforlikes #likelike #лайки #лайкизалайки #вз #планб #buzfood #водица #лайкер #вотоная #невиновата #мандаринка #вогне #давайостанемсядома

A post shared by Ольга Бузова (@buuzzoovvaa8866) on May 8, 2020 at 6:35am PDT