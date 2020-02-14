"Дешевая шал*ва": певица Бузова в костюме из секс-шопа шокировала поклонников (фото)

Подписчики Ольги Бузовой негативно отозвались о ее откровенном наряде и предложили в таком случае еще сцену секса выложить в Instagram.

Российская певица Ольга Бузова на День святого Валентина примерила эротический костюм медсестры и шокировала поклонников.

Фотографию с уборной Бузова выставила на своей странице в Instagram.

Таким образом телеведущая поздравила своего молодого человека с Днем всех влюбленных.

Читайте такжеРоссийская певица Бузова устроила скандал в самолете в поисках собутыльника (видео)

На снимке певица в коротком платье поправляет подвязку на бедре. Ольга Бузова дополнила наряд глубоким декольте, белыми чулками в сетку и чепчиком с красным крестом. Артистка встала на высокие каблуки, чтобы подчеркнуть длину ног.

Под постом Бузова спросила возлюбленного Давида Манукяна, понравился ли ему сюрприз. Певица поздравила 20-миллионную аудиторию подписчиков с праздником святого Валентина и пожелала им искренней любви.

Однако подписчики негативно отозвались об откровенном наряде Бузовой:

«Почему бы не выложить ещё ваш секс?», «Нравится образ дешевой шалавы- далеко на нем не протянешь, ума нет совсем», «Зачем такое выкладывать?», «Ну выложила бы ещё сценарий, ослиха», «На хрена это показывать на всю страну?», «Сейчас бы на 20-ти миллионную аудиторию спрашивать, понравились ли пое*ушки», Ужас просто это надо было при себе оставить, а не на общее обозрение выставлять эти игрища!», «Порно-модель», «Зачем такие вещи выкладывать?! Не любовь, а показуха какая-то», «Как дешёвая стрипуха», «Что за разврат?».