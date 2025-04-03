Ветеран войны пожаловался на высокие цены на аренду в столице.

Главный герой романтического шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько сообщил, что передумал открывать свой бизнес в Киеве, о котором мечтал два года. Общественный деятель объяснил, в чем причина и рассказал, что сделал с грантом.

Александр планировал открыть свою кофейню в столице. Он хотел создать удобное пространство для ветеранов войны, где были бы соблюдены все требования для их комфорта. Ему даже удалось выиграть грант от государства для создания бизнеса.

Правда, в своем Instagram бывший "холостяк" объявил, что сейчас отложил эту идею до лучших времен. По его словам, на пути к открытию бизнеса он столкнулся с некоторыми проблемами. В частности, самым сложным оказался выбор помещения. Он был поражен ценами на аренду в Киеве и отметил, что сейчас не готов платить такие суммы.

Видео дня

"Оставалась одна мелочь - найти помещение. И тут началось. Цены на аренду - космос. Даже со скидками получалось 75 тысяч без коммуналки. Более дешевые варианты? Ну, разве что на Троещине или в месте без канализации", - поделился мужчина.

Из-за этой проблемы "Терен" решил не спешить с бизнесом, а деньги, которые получил от государства, он вернул. Однако общественный деятель до сих пор верит, что сможет открыть со временем в Киеве пространство для ветеранов.

"Я долго думал, что делать. И понял: если так сомневаешься, значит время пока не пришло. Поэтому я вернул грант и отложил идею до лучших времен", - написал Александр.

К слову, последний сезон "Холостяка" завершился в декабре прошлого года. В финале ветеран войны выбрал волонтера и бизнесвумен Инну Белень, с которой даже построил отношения вне проекта. Однако уже через несколько месяцев пара объявила о разрыве. Тогда они не раскрыли причин расставания, но намекнули, что не смогли построить крепкие и счастливые отношения вне камер.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Настя призналась, была ли влюблена в "Терена" на шоу. Блогерша рассказала, как главный герой шоу отреагировал на ее новые отношения и знаком ли он с ее новым избранником.

Вас также могут заинтересовать новости: