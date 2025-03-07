Появились новые фото предательницы Оксаны Марченко: как она сейчас выглядит

Она кардинально изменилась после побега из Украины.

Телеведущая Оксана Марченко была очень эффектной во время съемок программы "Х-фактор". Она была примером для многих женщин, которые стремились быть похожими на нее.

Однако после побега из Украины и нескольких лет жизни в России знаменитость кардинально изменилась. Теперь она не носит роскошные платья с декольте и дорогостоящие украшения, не делает свои фирменные прически, а также не наносит яркий макияж.

Сейчас Марченко предпочитает скромные платья, платки и почти не наносит макияж. Можно заметить, что за последние годы она стала выглядеть старше, на ее лице заметны морщины.

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Кроме того, предательница Украины ходит по храмам и снимает свое шоу "Паломница" для российских зрителей.

Оксана Марченко пытается быть ближе к народу, однако в России ей не очень рады. Как можно заметить по комментариям в ее блоге, россияне не могут принять тот факт, что она родом из Украины и долгое время работала на украинском телевидении.

Напомним, куда сбежала одиозная Оксана Марченко после предательства Украины.

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