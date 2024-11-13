Блогер рассказал об огромных долгах, которые у него были в начале карьеры.

Известный украинский блогер Николас Карма, который получил славу в сети благодаря роликам на тему "Сколько стоит ваш "лук"?", рассказал о своих заработках во время войны. Инфлюенсер также вспомнил времена, когда у него были проблемы с деньгами и как он работал курьером.

По словам Николаса, он порой удивлен, насколько откровенными могут быть его герои, которые рассказывают о стоимости своей одежды. А вот автор этой рубрики далеко не такой.

Он признался, что вряд ли рассказывал бы такие вещи на камеру, как и о своем доходе. Карма не хочет раскрывать точную сумму своего заработка в месяц, но отмечает, что на свою жизнь, помощь родным и ВСУ, ему хватает.

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"Нет, я не буду озвучивать суммы. Больше вам скажу: очень горжусь своими героями, даже по-доброму завидую их откровенности, потому что я сам не смог бы открыть на камеру цену своей одежды, если бы ко мне на улице подошли. Я бы отказался говорить. Относительно моих заработков, скажу так: это достаточные средства, чтобы не жаловаться, помогать родным и хорошо донатить - сейчас я без преувеличений об этом говорю. Ну и, соответственно, платить очень крутые налоги", - подчеркнул блогер в OBOZ.UA.

Звезда сети вспомнил, как только начиналась его карьера. Как известно, Николас стал популярным уже во время полномасштабного вторжения. Сначала у него были определенные страхи, что его контент не понравится пользователям и он не сможет зарабатывать на этом, поэтому продолжал параллельно работать курьером. Кроме того, у блогера были огромные долги, из-за которых он был вынужден много работать.

"Я работаю официально. С первого дня, когда ко мне пришла первая реклама, два года назад или, пожалуй, даже больше, решил зарегистрировать ФЛП. А потом, вспоминаю, думал: вот открыл, а если только одну рекламу предложат, а дальше не пойдет? Как мне его закрыть? Уже даже начал рыться в интернете, искать об этом информацию. Но, слава Богу, все пошло. Хотя начало действительно было очень непростое - я имел огромные кредиты на технику и раскрутку блога. И даже когда пришел первый успех, какое-то время продолжал работать курьером", - вспомнил инфлюенсер.

Напомним, ранее Николас Карма рассказал, чем завершилось нападение с оружием на него в Полтаве. Блогер признался, что обратился за помощью в полицию и там открыли уголовное производство.

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