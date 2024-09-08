Умер родной человек актрисы.

В семье известной американской актрисы Николь Кидман, которую ранее не узнали после пластики лица, случилось горе. Знаменитость сообщила о смерти близкого человека.

Как пишет издание People, у звезды умерла мать - Жанель Энн Кидман. Трагическую новость актрисе сообщили, когда она находилась в Италии. Туда Николь прибыла, чтобы получить награду на Венецианском кинофестивале. Кидман признали актрисой, сыгравшей лучшую женскую роль в фильме "Девочка".

Однако награждение звезды Голливуда отменили из-за новости о смерти ее матери. Узнав о трагедии, Николь была вынуждена вернуться в США, чтобы попрощаться с родным человеком, а ее награду забрала режиссер ленты Галина Рейн.

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"Сегодня я прибыла в Венецию, чтобы вскоре узнать, что моя прекрасная, храбрая мать Джанель Энн Кидман только что умерла. Я шокирована и должна ехать к своей семье, но эта награда - для нее. Она (мама - УНИАН) сформировала меня, направляла меня и создала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито", - поделилась знаменитость.

Сейчас Кидман посвятила себя семье. Она обратилась к поклонникам с просьбой не беспокоить ее и дать ей некоторое время, чтобы смириться с потерей.

Что известно о Николь Кидман

Николь - одна из самых известных и наиболее титулованных актрис современного Голливуда. Она родилась 20 июня 1967 года на Гавайях, но ее семья вскоре переехала в Австралию, где Николь выросла. Карьеру в кино Кидман начала в Австралии, однако международное признание получила после роли в фильме "Дни грома" (1990), где она снималась вместе с Томом Крузом, с которым была в браке.

Среди ее самых известных фильмов - "Мулен Руж!", "Часы", за который она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль, "Догвилль", "Уничтожение". Помимо кинокарьеры, Кидман также активно занимается благотворительной деятельностью, в частности сотрудничает с ООН в сфере защиты прав женщин.

Напомним, ранее Николь Кидман рассказала о своем главном комплексе. Женщина до сих пор не может с ним смириться еще с детства.

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