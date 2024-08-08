Прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему они с мужем отказались от детей

Она пока не готова рожать из-за спортивной карьеры.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализирующаяся на прыжках в длину, с 2018 года состоит в браке с Михаилом Романчуком, украинским пловцом и олимпийским чемпионом. С тех пор их поклонники с нетерпением ждут новостей о пополнении в семье.

Однако в недавнем интервью для Minmolodsport Марина призналась, что они с мужем решили отложить планы на рождение ребенка. По ее словам, они сконцентрированы на спортивной карьере, и пока не могут взять паузу.

"После Олимпийских игр в Токио на следующий год у нас был чемпионат мира. После чемпионата мира на следующий год еще один чемпионат мира и снова Олимпийские игры. Когда после Олимпийских игр на следующий год обычно у нас чемпионат Европы, это может быть менее интенсивная подготовка. Очень много атлетов вообще пропускают этот год, очень много атлеток непосредственно берут перерыв, беременеют, что в принципе мы и планировали сделать, но Covid внес коррективы, потому что четыре года не было до следующей Олимпиады – осталось всего три", - рассказала Бех-Романчук.

Она добавила, что тогда они с супругом решили не заводить детей, потому что у нее могло бы быть мало времени на восстановление.

При этом спортсменка не уточнила, отказ от детей окончательный или они вернуться к этому вопросу позже.

Напомним, Бех-Романчук завоевала для Украины золотую медаль Европейских игр-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: