Автор хитов "Люди", "Зв'язок" и "Не ходи" MamaRika вышла на связь после срочной операции. Певица рассказала, из-за чего попала в больницу и как перенесла хирургическое вмешательство.
MamaRika поделилась с поклонниками в Instagram, что операция, к счастью, прошла успешно и сейчас она уже находится дома. Она также отреагировала на слухи об очередной пластике, раскрыв настоящую причину хирургического вмешательства.
По словам артистки, операция была первой необходимости, ведь у нее на протяжении нескольких недель было кровотечение. Для решения проблемы, связанной с женским здоровьем, MamaRika решилась лечь на операционный стол.
"Я уже дома. Операция прошла успешно. Операция была по женскому. Это экстренная операция. Было кровотечение последние несколько недель, это серьезные вещи. Мне в срочном порядке сказали ложиться и все это пофиксить. Реабилитация после операции длится до двух недель", - отметила она.
Как сообщила певица, сейчас она проходит реабилитацию, которая продлится в течение двух недель. Вместе с тем MamaRika успокоила поклонников, добавив, что перенесла лишь несколько концертов, все остальные выступления пройдут по плану.
Кроме перенесенной операции, MamaRika недавно рассказывала о тяжелом периоде в жизни и постоянном состоянии стресса.