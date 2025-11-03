Артистка назвала причину, которая привела к такому состоянию.

Популярная украинская певица MamaRika рассказала о сложном периоде в жизни.

В своем Instagram артистка призналась, что последние годы работала на полную катушку и постоянно была в стрессе. Из-за этого сейчас чувствует себя истощенной как физически, так и морально.

"У меня сейчас очень сложный период. Я буквально уничтожена морально и физически. Я не жалела себя совсем последние годы и, тупо, загнала себя! Мое тело дало сбой, о психике я вообще молчу. Я не знаю, как мы вообще с вами не е*н*лись за эти четыре года! Сегодня весь день реву и понимаю: я в минусе и больше не могу это скрывать за маской работы, занятости, улыбки через слезы. Я жива, и я за*б*лась жить в постоянном стрессе! Я имею право проживать эти эмоции! Знаю, что я выйду из этого, потому что я сильная, но сейчас я просто сломана", - написала MamaRika.

Она также добавила, что сейчас самой большой поддержкой для нее является семья - муж Сергей Середа и сын Давид.

"Моя семья - это пожалуй единственное, что меня сейчас действительно держит", - отметила исполнительница хитов "Не ходи" и "Один вопрос".

