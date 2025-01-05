Певица засветила роскошное кольцо на последних фото.

Знаменитая американская певица Мадонна поделилась порцией семейного контента в сети. На новых снимках 66-летняя звезда сцены засветила роскошное кольцо с бриллиантом, которым намекнула на помолвку со своим молодым бойфрендом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала серию кадров. На них она показалась со своими детьми, а также возлюбленным - 28-летним американским футболистом Акимом Моррисом. Исполнительница на фото продемонстрировала, как развлекается в компании родных и друзей в ресторане на новогодней вечеринке. Правда, внимание подписчиков Мадонны привлекла другая деталь.

На одном из снимков на безымянном пальце артистки виднеется кольцо с бриллиантом. Сама певица поднесла руку ближе к камере, чтобы зрители могли как можно лучше рассмотреть новое украшение. Звезда была на празднике в черном образе, поэтому ее гигантский блестящий бриллиант в золотом гранении было хорошо видно на многих фотографиях.

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Знаменитость не стала раскрывать всех подробностей и точно отвечать, идет ли она под венец. В подписи к кадрам она лишь поздравила поклонников с началом нового года и предложила поднять бокал за любовь и смелых людей.

"Я побывала в аду и вернулась, и позвольте сказать вам, что это было прекрасно!". Эту фразу я услышала на выставке Луизы Буржуа в Токио накануне Нового года. Она сняла эти слова прямо с моих уст... Быть матерью и художницей - равноценные части, радость и страдание. Я не могу представить себе другой жизни. За большую любовь, за счастливых детей, за волшебное мышление, за крепкое здоровье и вечные благословения. Я благодарю и прославляю каждого, кто храбр, - в этой жизни и во всех других. В 2025 году я поднимаю бокал за всех, у кого есть смелость быть собой", - написала исполнительница.

К слову, Мадонна была замужем дважды. Первым ее мужем был актер Шон Пенн, с которым она состояла в браке с 1985 по 1989 год. А позже, в 2000 году звезда вышла замуж за Гая Ричи. Их отношения просуществовали восемь лет. О новом романе певицы с футболистом, младше ее на 38 лет, стало известно в июле прошлого года. Ходили слухи, что они даже расставались, однако затем сама Мадонна опровергла их, поделившись новыми кадрами с возлюбленным.

Напомним, ранее Мадонна показала фото с родными и бойфрендом в День благодарения. Она рассказала, как ее семья пережила тяжелый год, полный потерь.

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