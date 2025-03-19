Сама писательница не комментирует эту тему.

Легендарная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко празднует свой день рождения. Сегодня, 19 марта, женщине исполнилось 95 лет.

Накануне юбилея ее дочь Оксана Пахлевская рассказывала, как чувствует себя ее известная мама и где сейчас находится. В частности, женщина отметила, что с Линой Васильевной все хорошо, с начала полномасштабной войны она дома, в Киеве.

За многолетнюю карьеру Костенко подарила украинской литературе немало выдающихся произведений и сборников стихов. Женщина всегда завораживает своим талантом поклонников, а еще имела немало воздыхателей. Кроме того, что писательница дважды официально выходила замуж, говорят, что у нее был тайный роман со знаменитым украинским писателем Василием Симоненко. Интересно, что сама Лина Васильевна никогда не комментирует эти слухи, но, по словам ее коллеги Николая Сома, Василий точно имел к ней чувства.

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"Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хоть Лина старше его на пять лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах - настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина", - рассказал ранее Сом.

Что известно о Лине Костенко

Лина Костенко - украинская поэтесса-шестидесятница, Лауреат Шевченковской премии, Премии Антоновичей и Ордена Почетного легиона. Также была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

Самые известные ее сборники: "Проміння землі", "Вітрила", "Мандрівки серця", "Сад нетанучих скульптур" и многие другие. Она также является автором романа в стихах "Маруся Чурай", "Берестечко" и первого прозаического романа "Записки українського самашедшого", который стал в 2011 году одним из лидеров продаж среди украинских книг.

Напомним, ранее писатель Сергей Жадан показал редкое фото Лины Костенко.

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