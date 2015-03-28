Известный журналист стал "министром" теневого кабмина

Об этом сообщил председатель парламентской фракции Оппозиционного блока Александр Вилкул, когда анонсировал создание теневого правительства в программе «Черное зеркало» на телеканале Интер сказано на сайте Оппозиционного блока.

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«Оппозиционным премьером будет Борис Колесников. Наталья Королевская станет вице-премьером по социальной политике и пенсионной реформе. Вице-премьер Вадим Рабинович будет обеспечивать контроль над деятельностью правоохранительных органов. Константин Грищенко – министр иностранных дел. Евгений Мураев – министр экономического развития и торговли. Михаил Папиев – министр социального обеспечения, а Константин Стогний – министр внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Об остальных членах оппозиционного правительства вы узнаете на презентации», - сказал Александр Вилкул.

Справка. Константин Петрович Стогний — украинский тележурналист, телеведущий, автор телепроектов «Вовремя», «Чрезвычайные новости», «Страна должна знать». В 1989 году поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Окончил университет в 1994 году. В 2002 году закончил Национальную академию внутренних дел Украины (г. Днепропетровск). Много лет сотрудничает с телеканалами Интер и ICTV. Автор шести книг.