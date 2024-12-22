Дантес резко ответил на обвинения блогера.

Блогер и бывшая работница эскорта, которая получила награду от ГУР Ксюша Манекен раскритиковала певца Владимира Дантеса за его резкие высказывания о родителях, которые разговаривают со своими детьми на русском языке.

Манекен считает, что Дантес, как и многие другие публичные люди, заболел комплексом Бога и считает себя в праве учить других жить.

"С началом полномасштабного вторжения наши люди поголовно заболели комплексом Бога, и почему-то дают себе право рассказывать другим, как им жить. Будто они больше знают или чем-то лучше других. Все резко стали экспертами в любой сфере жизни и не упускают случая притеснять других, чтобы продемонстрировать свою значимость. Этой болезнью заболели и обычные люди, что теперь ходят по комментариям и учат других, что и как им делать, а особенно эта болезнь коснулась публичных людей, которые обошли уже все подкасты, и всем на свете рассказали, как все неправильно живут. Надеюсь, это лечится и все скоро будут здоровы", - написала блогерша в Stories.

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Ксюша Манекен опубликовала фрагмент интервью Дантеса (подкаст СучЦукрМуз), в котором он рассказывает о своем переходе на украинский.

Дантес не остался равнодушным к критике и ответил Манекен в своем Instagram.

"Тут человек с наградой от ГУР меня прессует. Помогите! Не понимаю людей, которые думают, что эскорт - навсегда. Люди меняют взгляды на жизнь. По поводу того, что я разговаривал на русском, да, разговаривал. Что-то изменила природа, что-то изменил сам. Я украинский еврей. Две эти нации пытаются уничтожить почти все их существование. Эти две нации меняли языки, были без государства, боролись за выживание", - отметил Дантес.

Дантес отметил, что люди могут менять свои взгляды.

Дантес говорит, что всегда будут люди, которые желают смерти, и это неизбежно. Но он не собирается этого бояться, потому что живет свободно и честно, и не стесняется своей жизни.

Напомним, Владимир Дантес удивил новым образом.

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