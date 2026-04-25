Популярный певец высказался о выезде из Украины во время войны

Накануне артист попал в громкий скандал.

Певец и юморист Иван Люленов, который родом из Молдовы, рассказал, почему не выехал из Украины даже после начала широкомасштабной войны и собирается ли сделать это в будущем.

На вопрос были ли у него мысли о выезде в последние четыре года, артист заявил: "Не было".

"Я выезжаю в Молдову к родителям, друзьям. И, потому что надо мне выезжать, сугубо по документам. Я уже настолько привык к этим реалиям, что не могу представить жизнь в Европе или Америке. Может, что-то когда-то изменится, но пока война, я точно не собираюсь выезжать. Это борьба, мы все боремся. Я выбрал сознательно этот путь. У борьбы нет срока. То есть нет такого, что она в следующем году закончится или через два года. Она длится долго, к сожалению", - заявил он в интервью "24 каналу".

Также певец рассказал, собирается ли он отказываться от молдавского гражданства, чтобы получить украинского.

"Сейчас у меня есть вид на жительство. Следующий шаг - это вид на постоянное проживание. Но, к сожалению, в этот период надо много времени и оснований. На данном этапе есть определенное ограничение у меня: мне надо выезжать регулярно. Пока я так могу быть, а потом надо будет получать постоянный вид на жительство", - сказал он.

По его словам, чтобы начать оформлять постоянный вид на жительство, у него пока нет оснований:

"Это же надо какая-то недвижимость, девушка… Жениться, прожить два года вместе, какой-то бизнес. У меня есть ФЛП, плачу налоги, но этого недостаточно. Может, со временем я заслужу. Я живу и думаю, что со временем все будет хорошо. Я нахожусь здесь на культурном основании".

