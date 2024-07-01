Девочка только начинает приспосабливаться к новой жизни в семье.

Известный ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна на днях удочерили девочку. Дочери звездных родителей пока сложно адаптироваться к новой жизни, поэтому в общении с ней возникают проблемы. Инна назвала некоторые из них.

Как известно, супруги взяли в семью 8-летнюю девочку Ангелину. Ребенок впервые почувствовал, что такое настоящая семья. Тимур и Инна работают над тем, чтобы подарить всю любовь и заботу, которой так не хватало малышке в детдоме. Однако дочь не всегда идет на контакт с родителями. Инна признается, что пока ей сложно найти подход к ребенку.

"Может показаться, что для ребенка это счастливый конец, где "И жили они долго и счастливо". Но на самом деле это только начало. И дается оно с трудом. Ангелине 8. Вся ее жизнь прошла в стенах заведения. Она не знает, что существует какая-то другая жизнь", - написала жена ведущего в Instagram.

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Также Инна пожаловалась на питание Ангелины. В частности, девочка отказывается есть. За 6 дней пребывания в семье она очень мало ела, а бывали дни, по словам Мирошниченко, когда вообще ничего. Женщина считает, что такое поведение у дочери из-за стресса.

"Когда спрашиваю, будет ли есть или почему не хочет это, может что-то другое дать, сразу плачет. Пока не знаю, как ее накормить", - поделилась Инна.

К слову, пара также воспитывает 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марка и усыновленного мальчика Марселя, которому исполнилось 3 года. Он стал членом семьи год назад.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал, как провел выходные с приемной дочерью.

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