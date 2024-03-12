О своем решение она сообщила в соцсетях.

Звезда сериала "Женский врач" Анастасия Цымбалару поделилась с поклонниками важной новостью - она рассталась с супругом, актером Григорием Баклановым. Пара была вместе целых десять лет, однако сейчас они решили идти разными дорогами.

На своей странице в Instagram Цымбалару написала, что их с Григорием пару можно было назвать актерским союзом, потому что они прошли путь с разными ситуациями и разными чувствами друг к другу.

"Я люблю тебя. Я люблю. Как ты сегодня? Что чувствуешь? Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерскими супругами, которые сначала ссорились, потом проводили репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе… были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели цельность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новейшие истории", - поделилась Анастасия.

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Стоит отметить, что пара познакомилась еще в университете. В 2021 году они официально расписались. До полномасштабного вторжения Анастасия и Григорий планировали покупать собственное жилье, но большая война внесла свои коррективы. Совместных детей у них нет.

Напомним, защитник "Азовстали" Дианов, которому приписывали роман с Поляковой, развелся с женой.

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