Алена Омаргалиева ответила, как война повлияла на ее брак с Тамерланом.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева, которая ранее делилась, что они с мужем переживали кризис в браке, снова прокомментировала их отношения. Артистка объяснила, как война повлияла на их взаимоотношения.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения избранник исполнительницы - рэпер Тамерлан - стал на защиту страны в рядах ТрО. Сейчас он продолжает свою службу, и из-за этого у нет возможности приезжать в Киев. В комментарии для программы "Ближе к звездам" Омаргалиева рассказала, что очень редко видится с любимым.

По ее словам, у них сейчас как будто разные жизни, ведь Тамерлан, он же Юрий Толоконников, постоянно занят службой, а сама Алена занимается развитие музыкальной карьеры и воспитанием их 10-летнего сына. В то же время, говорит знаменитость, их отношения наладились и они не планируют расставаться.

Исполнительница указала, что у них есть сильные чувства друг к другу, благодаря которым они находятся в браке. Она добавила, что именно мужчина делает все возможное, чтобы как можно чаще видеться с родными и подпитывать отношения с любимой.

"Мы видимся, когда он может, но, конечно, наши пути немного разошлись, потому что я занята сейчас. Люди постоянно спрашивают о наших романтических отношениях. Они есть, любовь есть. Тамерлан всегда старается быть рядом, чтобы я, не дай Бог, не забыла о нем, а он - обо мне", - поделилась артистка.

К слову, Омаргалиева и Тамерлан поженились летом 2013 года. Уже через год у звездных супругов родился первенец - мальчик Тимур.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева высказалась о звездах, которые сбежали за границу. Певица убеждена, что это был выбор каждого из тех, кто уехал.

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