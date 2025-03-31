Юморист отметил, что вместе с женой обеспечивают дочерей, маму и тещу.

Известный украинский актер комедийного жанра и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой признался, сколько тратит денег в месяц.

Евгений вместе с женой Ксенией обеспечивают своих матерей и двух дочерей. Также супруги признались, что у них есть два кредита.

"У нас есть кредиты. Кредит на квартиру и кредит на машину, которые мы до сих пор выплачиваем. Но мы не ведем учет, трудно посчитать", - рассказали Евгений и Ксения в интервью Славе Демину.

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Ведущий признался, что ему одному хватает примерно 2,5 тысяч долларов в месяц. На что Кошевой назвал свою примерную сумму, которая ему нужна для закрытия потребностей семьи:

"Я не знаю точно. Но видимо в два раза больше (то есть 5 тысяч долларов - это примерно 206 тысяч гривень). Нас же шестеро, хоть мамы и не живут вместе с нами сейчас".

Сама же жена юмориста также назвала сумму, которую она тратит исключительно на себя.

"Это косметолог каждый месяц, маникюры, может что-то одеть, но я понимаю, что я могу и пошить свое что-то. Но я люблю ходить на шопинг. Я думаю, что до тысячи долларов трачу, а может и меньше", - подчеркнула женщина.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук высказался о зарплате в ВСУ и ответил, куда тратит 330 тысяч гривень.

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