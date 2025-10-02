Первая ракетка Украины едва сдержала слезы.

На днях 39-летний муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, Гаэль Монфис, сообщил о завершении своей спортивной карьеры. Элина трогательно отреагировала на его решение.

В своем Instagram французский теннисист, экс-шестая ракетка мира, заявил, что следующий сезон станет для него последним. В возрасте 40 лет он "повесит свою ракетку на гвоздь". Гаэль написал пост благодарности. В частности, теплые слова адресовались его жене и дочери.

"После празднования моего 39-го дня рождения всего месяц назад, я хочу сказать, что следующий год будет моим последним как профессионального теннисиста. Возможность превратить свою страсть в профессию - это привилегия, которую я ценил на протяжении каждого матча и момента своей 21-летней карьеры. Больше всего я чувствую благодарность... Я хотел бы выразить ее многим людям. Моей жене Элине - моей любви, вдохновению и силе и исключительному игроку. Моей дочери Скай за глубокую любовь, смысл и радость, которыми она наполнила мои дни", - отметил Монфис.

Видео дня

Элина не осталась в стороне от этих слов. Сперва она прокомментировала этот пост, отметив, что "не может дождаться, чтобы начать новую главу с ним". Позже вышло видео, где Свитолина трогательно обратилась к мужу и поддержала его в этот непростой момент.

"Это будет очень веселый и незабываемый год для тебя и для нас, как семьи. Я с нетерпением жду, когда ты выйдешь на корт. Это будет захватывающе, это будет грустно, конечно. Для меня лично это будет нелегко, даже сейчас у меня наворачиваются слезы. Это будет время, полное радости, и я очень счастлива быть рядом с тобой", - сказала первая ракетка Украины.

К слову, недавно Элина Свитолина засветила лицо их общей дочери с Монфисом, Скай, которой скоро исполнится 3 года.

Вас также могут заинтересовать новости: