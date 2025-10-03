Актриса также рассказала, сколько получают ее коллеги за съемочный день.

Звезда сериала "Крепостная" и фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко рассказала о своих гонорарах во время войны.

Не секрет, что сейчас она считается одной из самых востребованных актрис в Украине. Денисенко откровенно рассказала, какую самую большую сумму она получала за один съемочный день.

"За съемки было 5 тысяч долларов, но это съемочный день как рекламный. Это, конечно, слишком высокий гонорар. Так не платят", - отметила Наталка в комментарии проекту "Ранок у великому місті".

Актриса также рассекретила суммы доходов своих коллег и назвала, сколько в среднем сейчас получает за смену в кино.

"Сейчас актерам в сериалах могут платить от 10 до 20 тысяч гривень и это высокий гонорар. У меня больше. Почти тысяча долларов за смену (примерно 41 000 гривень)", - призналась Денисенко.

К слову, Наталка дебютировала в кино в 2011 году. Первой известной ролью стала работа в сериале "Дневники Темного". Позже актриса участвовала в других киноработах, которые принесли ей популярность - "Клан Ювелиров", "Крепостная", "Домик на счастье" и "Песики".

