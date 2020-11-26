Певица удивила своей фигурой.

Известная певица Джей Ло опубликовала в Instagram пикантный снимок.

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На фотографии она позирует абсолютно голой. Стоит отметить, что у 51-летней звезды идеальная фигура. Да и в целом она выглядит потрясающе.

Такое фото Лопес показала в связи с презентацией новой песни In the morning. Совсем скоро его можно будет послушать на музыкальных платформах.

Чем известна Джей Ло:

Какой бы успешной ни была актерская карьера Лопес, все же основные лавры она снискала как певица мирового уровня, гонорары которой уже давно определяются цифрами с шестью нулями

Ее первый альбом «On the 6» (1999) стал безусловным событием в музыкальном мире и был встречен с полным восторгом

К 2018 году Лопес выпустила восемь студийных альбомов, среди которых есть и испаноязычный

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Автор: Диана Могилевич