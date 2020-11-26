Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
Известная певица Джей Ло опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фотографии она позирует абсолютно голой. Стоит отметить, что у 51-летней звезды идеальная фигура. Да и в целом она выглядит потрясающе.
Такое фото Лопес показала в связи с презентацией новой песни In the morning. Совсем скоро его можно будет послушать на музыкальных платформах.
Джей Ло засветила грудь / instagram.com/jlo
Чем известна Джей Ло:
- Какой бы успешной ни была актерская карьера Лопес, все же основные лавры она снискала как певица мирового уровня, гонорары которой уже давно определяются цифрами с шестью нулями
- Ее первый альбом «On the 6» (1999) стал безусловным событием в музыкальном мире и был встречен с полным восторгом
- К 2018 году Лопес выпустила восемь студийных альбомов, среди которых есть и испаноязычный
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