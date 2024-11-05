Елена ответила, общается ли с избранницей дочери.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая прокомментировала каминг-аут, который совершила ее 30-летняя дочь Зоя. Также знаменитость призналась, поддерживает ли связь с родным человеком и ее возлюбленной.

Как известно, впервые о своей нетрадиционной сексуальной ориентации дочь продюсера рассказала летом этого года. Тогда она поделилась кадрами со своей девушкой Юлией. Женщины целовались на камеру на фоне гор за границей. Об избраннице Зои известно, что она - бизнесвумен и у нее есть две дочери от предыдущих отношений.

По словам Елены, она знала о романе дочери еще задолго до того, как она об этом объявила. Мозговая поддержала Зою и одобрила ее выбор партнера. Продюсер говорит, что знакома с Юлией и общается с ней. У женщин даже есть общий чат в мессенджере, где они делятся своими мыслями и новостями.

"Конечно, я знала, мы же общаемся, это же не то, что там... Я же говорю, у нас даже чатик есть. Я знала все это. Нормально. Я, честно, очень в этом плане демократичной всегда была", - поделилась знаменитость.

Мозговая отметила, что она не вмешивается в личную жизнь дочери и не советует, как ей поступать в той или иной ситуации. Для нее главное, чтобы ее дети были счастливы и с радостью поможет им, если они в этом будут нуждаться.

"Для меня всегда было однозначно одно - здоровье и счастье детей. Все остальное - не интересует. Я никогда не влезала и не влезаю. Никаких советов не даю, я никогда не занимаюсь такой историей. Если надо что-то помочь и я могу - я всегда помогу, но я не влажу", - добавила Елена.

Напомним, ранее Елена Мозговая раскрыла правду об отношениях с Пономаревым. Она призналась, что их отношения были далеки от идеальных.

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