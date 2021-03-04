25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеМодель Деми Роуз на камеру похвасталась своей попойНа новом снимке Роуз позирует сидя на кухне. Для фото модель надела белый короткий сарафан с цветочным принтом от @prettylittlething, который выгодно подчеркнул формы модели.

Модель завязала два хвоста и нанесла нюдовый макияж.

Роуз держит в руке чайник, а возле нее стоит чашка.

"Английский завтрак?", - подписала снимок модель.

Также Роуз указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая