Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеМодель Деми Роуз на камеру похвасталась своей попойНа новом снимке Роуз позирует сидя на кухне. Для фото модель надела белый короткий сарафан с цветочным принтом от @prettylittlething, который выгодно подчеркнул формы модели.
Модель завязала два хвоста и нанесла нюдовый макияж.
Роуз держит в руке чайник, а возле нее стоит чашка.
"Английский завтрак?", - подписала снимок модель.
Также Роуз указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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