Это происходило еще до установления официального диагноза.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг, призналась, что до официального диагноза в их жизни наступил кризис, который мог завершиться разводом.

В интервью Vanity Fair она призналась, что восприняла первые изменения в поведении мужа как обычное охлаждение в отношениях после многих лет брака. Ей казалось, что романтическая история, которую они строили вместе, начала рушиться:

"Я думала, что мой брак разваливается. Что происходит? Это не тот человек, за которого я вышла замуж. Что-то просто не так. И я просто не могла этого понять".

Тогда она еще не знала, что причина изменений - фронтотемпоральная деменция (FTD), редкое заболевание, которое поражает участки мозга, ответственные за поведение, речь и личность.

Из-за того, что симптомы FTD часто похожи на биполярное расстройство, врачи долго не могли поставить правильный диагноз. В этот период Эмма оставалась наедине со своими сомнениями и страхами, пытаясь справиться с поведенческими изменениями мужа и одновременно воспитывать детей.

"Я была очень зла, очень расстроена, очень грустная. Не понимала, на кого именно направлена моя злость - на Брюса или на болезнь. Это не было хорошо ни для него, ни для детей, ни для меня", - добавила она.

Напомним, недавно жена актера призналась, что он живет отдельно от семьи. Это заявление вызвало много хейта в ее сторону, поэтому женщина выступила с новым обращением к людям.

