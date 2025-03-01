Звезда французского кино в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украине.

Знаменитая французская актриса Катрин Денев, которая ранее прочитала стихотворение Леси Украинки на Каннском кинофестивале, в очередной раз поддержала Украину. Кинозвезда во время открытия церемонии награждения победителей кинопремии "Сезар" объявила, что посвящает юбилейное 50-е событие Украине.

Как сообщает издание Le Figaro, торжественное киномероприятие состоялось через несколько часов после напряженных переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда США в Вашингтоне.

На важном событии звезда французского кино появилась в образе с символическим аксессуаром. На ее пиджаке виднелась брошь в форме сине-желтого украинского флага. Видео с трогательной речью Денев опубликовали на странице телеканала CANAL+ в соцсети X. На кадрах видно, что после слов артистки зал взорвался громкими овациями.

"Я объявляю 50-ю церемонию "Сезар" открытой и посвящаю ее Украине", - произнесла со сцены 81-летняя знаменитость.

На кинопремию "Сезар" актриса пришла в стильном образе. В частности, она выбрала для себя длинную черную юбку и объемный пиджак, и мерцающую серебряную кофточку. Однако главным элементом ее образа был аксессуар на жакете, который сверкал во время ее речи на сцене.

Отметим, что Катрин далеко не впервые поддерживает Украину публично. Два года назад она продекламировала стихотворение Леси Украинки "Надежда". Артистка перевела стихотворение на французский и зачитала его на Каннском кинофестивале. Через год на французской неделе моды Денев появилась в Париже в образе, украшенном брошью с сине-желтым флагом.

Актриса известна по ролям в фильмах "Отвращение", "Дневная красавица", "Индокитай" и других. За время своей карьеры она стала лауреатом многих престижных кинопремий. В частности, в 2022 году актрисе вручили почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф на 79-м Венецианском кинофестивале. Также она является обладательницей "Сезара" и номинанткой на премию "Оскар" за роль в фильме "Индокитай".

Напомним, ранее Стивен Кинг раскритиковал Трампа после его ссоры с Зеленским. Писатель резко высказался о политике на фоне его скандальных переговоров с украинским лидером и поддержал Владимира Александровича.

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