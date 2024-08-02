Певица уже отреагировала на эту новость.

Студия Universal Pictures будет снимать фильм об известной поп-певице Бритни Спирс. Недавно она получила права на экранизацию мемуаров артистки под названием "Женщина во мне". Об этом сообщает издание Variety.

Над разработкой фильма будут работать режиссер Джон М. Чу и продюсер Марк Платт. Интересно, что сама Спирс тоже уже успела поделиться этой новостью в своих соцсетях.

"Мои поклонники, следите за новостями, ведь готовится секретный проект с Марком Платтом. Кстати, он всегда снимал мои любимые фильмы", - написала певица.

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Когда именно будут начинаться съемки и на когда планируется премьера киноленты - пока неизвестно.

К слову, отмечается, что мемуары Бритни стали достаточно популярными и уже проданы в размере 2,5 миллионами экземпляров в США. Количество читателей в других странах не уточняется.

Что известно о Бритни Спирс

Признание и любовь поклонников певица Бритни Спирс получила еще в 16 лет. Ее альбомы раскупались за несколько дней, а клипы сразу занимали самые высокие строчки хит-парадов. Например, дебютная видеоработа "Baby One More Time" удержалась 2 недели на лидирующей позиции. Артистка также получила много престижных наград, в частности "Billboard Awards" и "Grammy Awards" в номинациях "Певица года", "Лучшая исполнительница" и "Лучший сингл".

Однако позже из-за огромного успеха ее жизнь наполнилась многими скандалами: она употребляла наркотики, брила голову, выходила замуж на сутки, разводилась с мужем, который лишил ее родительских прав, сама была более 12 лет под опекой отца и многое другое. Свою насыщенную биографию Бритни описала в книге "Женщина во мне" и выпустила ее в октябре 2023 года.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер четвертого сезона "Эмили в Париже".

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