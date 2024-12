Журнал Billboard выбрал самую выдающуюся поп-звезду XXI века

Ею стала американская певица, известная хитами "Crazy in Love", "Say My Name".

Американский журнал Billboard, который определяет рейтинги в музыкальной индустрии, назвал самую выдающуюся поп-звезду XXI века. Таким званием наградили знаменитую певицу Бейонсе, которая месяц назад попала в 11 номинаций премии "Грэмми". Как пишет Billboard, артистка оказалась на первом месте среди всех знаменитый благодаря ее вкладу в музыку и культуру за 25 лет на сцене, а также благодаря ее уникальному стилю. "Причин, почему Бейонсе заняла первое место в нашем списке, множество - от ее 25-летней карьеры с бессмертными альбомами и синглами и неизмеримым влиянием на индустрию и других артистов до несравненного таланта певицы. Но, пожалуй, самой важной из всех была ее уникальная способность создавать моменты - неизгладимые фрагменты истории поп-культуры, которые она выдавала в течение четверти века своей суперзвездной деятельности, - они прежде всего и являются сущностью Бейонсе", - говорится в комментарии издания. Кроме того, первенство исполнительницы также объясняется тем, что она является рекордсменкой по количеству полученных премий "Грэмми". Как известно, ее 99 раз номинировали на "музыкальный Оскар", а получила она из них 32 награды. "Ее приверженность к инновациям, эволюции и всестороннему совершенству сделала ее эталоном, по которому в течение последних 25 лет оцениваются все другие поп-звезды этого века", - добавили в Billboard. Стоит заметить, что по коммерческим показателям Бейонсе обогнала певица Тейлор Свифт. В частности, у нее большие продажи альбомов и количество стримов. Однако победительница рейтинга получила титул благодаря влиянию на индустрию. Звезда стала настоящей поп-дивой и символом инноваций в музыке. Кроме Бейонсе и Свифт, в топ-25 артистов по версии Billboard также вошли Рианна, Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Адель, Ашер, Эминем, Ники Минаж, Джастин Тимберлейк, Майли Сайрус, Джей Зи, Шакира, The Weeknd, BTS, Бруно Марс, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Эд Ширан, Кэти Перри. Что известно о Бейонсе Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас. Стала известной как участница группы Destiny's Child, одной из самых успешных женских групп в истории. В 2003 году начала сольную карьеру, выпустив альбом "Dangerously in Love", который получил пять премий "Грэмми". Известна также хитами "Single Ladies (Put a Ring on It)", "Halo", "Crazy in Love" и многими другими. Ее музыка сочетает поп, R&B, хип-хоп и соул, а ее выступления славятся впечатляющими шоу. Напомним, ранее был назван лучший певец в мире. Этот артист прославился благодаря хитам "Talking to the Moon" и "Locked Out Of Heaven". Вас также могут заинтересовать новости: Беглец Потап показал, как проводит время с сыном за границей

