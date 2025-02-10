К счастью, сейчас он чувствует себя лучше.

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук пожаловался на проблемы со здоровьем.

Недавно в своем Instagram он признался, что в конце января у него было кровоизлияние в мозг. Из-за этого мужчину срочно госпитализировали и сделали операцию.

"31-го января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу", - отметил Александр.

Видео дня

По словам юмориста, сейчас он чувствует себя лучше и пока планирует отдохнуть от работы. Мужчина проходит реабилитацию и рассказал о самочувствии так:

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки - вот коротенький экскурс этого дня. Когда-нибудь на "вечерней передаче" все расскажу подробнее. Это будет где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься - только реабилитация и домашний режим. Но самое главное, что самое сложное уже позади и у меня есть возможность написать это своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко".

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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