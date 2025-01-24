Анна Жук умерла сразу после столкновения авто от полученных травм.

Популярный украинский блогер Анна Жук, более известная как Аннет, погибла в дорожно-транспортном происшествии. Трагическое происшествие произошло на трассе Харьков-Киев, вероятно, сегодня, 24 января. Инфлюенсерка скончалась на месте. Травмы, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью.

Об этом сообщил блогер Женя Зуб в своем Telegram-канале jenya zub LIFE NEWS. Он опубликовал видео из соцсетей, на котором видно разбитый автомобиль, который, вероятно, принадлежал Жук. Рядом с ним на кадрах видно грузовик. По словам блогера, за рулем находился муж Анны. Он шел на обгон и "влетел" в фуру. Сын женщины получил травмы, а она сама погибла на месте. Пока неизвестно, в каком состоянии ее муж.

"За рулем авто находился ее муж, мужчина пошел на обгон по правой полосе. Там находилась машина, которая стояла. Анна сразу погибла, ребенок, который находился сзади сломал то ли руку, то ли ногу", - написал Зуб.

Видео дня

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что сейчас выясняют информацию об аварии, пишет издание "Думка". Официально смерть Анны пока не подтверждена.

Что известно об Анне Жук

Анна была популярным харьковским блогером. У нее есть трое сыновей. Профиль в Instagram Жук сейчас закрыт. Известно, что за ней в соцсетях следили более 370 тысяч подписчиков. Женщина показывала свою жизнь в Instagram, а также участвовала в различных проектах. В частности, она занималась проектами по поддержке женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также ее часто можно было встретить на различных подкастах и интервью.

Новость дополняется...

Напомним, ранее известная украинская блогерша попала в ДТП вместе с дочерью. Анастасия Скальницкая показала последствия инцидента.

Вас также могут заинтересовать новости: