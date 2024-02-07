Валентина Хамайко сложно переживает потерю близкого человека.

Известная украинская телеведущая Валентина Хамайко вспомнила о смерти 21-летнего пасынка, который погиб в бою с оккупантами. В интервью Славе Демину она рассказала, что у них были очень теплые отношения, поэтому она тяжело переживала эту утрату.

Она добавила, что узнала о гибели Остапа, сына мужа от предыдущих отношений, от своего супруга. Он позвонил ей в тот момент, когда она с дочерью Соломией ехала в автомобиле.

Тогда у Хамайко сработала защитная реакция и она продолжила заниматься всеми запланированными делами, однако вечером, когда она осталась одна, ее накрыло.

Валентина добавила, что старалась всячески поддерживать мужа. Она отвечала на каждый его звонок, чтобы просто с ним поговорить.

"Но это сложно, потому что рядом есть подросток Соломия, которая осознает тяжесть всей ситуации, а есть младшие дети, которые не осознают ситуацию. Я когда пришла домой и начала рассказывать это детям, то меня накрыло второй волной, потому что наш младший сын не понимал, кто погиб, он очень долго спрашивал: "Папа погиб или Остап погиб?" И это очень тяжело", - призналась Хамайко.

Она отметила, что старший сын в тот момент находился в теннисном лагере. Она не знала, как сообщить ему трагическое известие по телефону.

Напомним, ранее Валентина Хамайко прокомментировала гибель пасынка.

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