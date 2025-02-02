Андрей также рассказал, о чем жалеет во время полномасштабного вторжения.

Муж ведущей 1+1 Валентины Хамайко - офицер ВСУ Андрей Онистрат - рассказал, как переживает смерть своего 21-летнего сына Остапа на фронте.

В 2023 году парень трагически погиб. По словам Андрея, он до сих пор жалеет, что не отпустил сына в ССО, когда тот хотел туда пойти служить.

"Я не хотел его отпускать от себя. Сейчас бы отпустил, если бы жить заново. Он мне говорил, что написал во все подразделения, куда он хотел. И "Кракен" откликнулся, его приглашали уже "на смотрины". И я эту историю заблокировал через строевую, потому что я был руководителем подразделения, то есть мы потеряли этот документ. Параллельно я разговаривал с его мамой и она мне говорила: "Ты же смотри мне, сохрани сына". Я с ней в этот момент проговаривал, что я не хочу его отпускать. У меня была тогда такая власть, я мог эту историю остановить", - признался Онистрат со слезами на глазах в интервью на YouTube-канале ТСН.

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По словам военного, он до сих пор тяжело переживает потерю сына. Об этом он сказал так:

"Тяжело пережил. Помогал спорт, книги, немножко психолог. Нет такой истории, которую можно сказать: "Вот таблетка, выпил и все отпустило". Ее нет. Мне тяжело ходить на его могилу. В среднем раз в месяц хожу, меня накрывает и я не люблю это состояние".

Что известно о смерти сына Андрея Онистрата

Остап стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Службу нес вместе с отцом Андреем Онистратом в опасных регионах нашей страны в составе 68-й отдельной Егерской бригады. В июне 2023 года 21-летний парень погиб под Угледаром.

Напомним, ранее Валентина Хамайко впервые прокомментировала гибель пасынка.

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