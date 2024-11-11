Она также вспомнила, как не давала себя унижать на съемочных площадках.

Украинская актриса Наталья Васько, которая известна по сераиалам "Любовь с ароматом кофе", "Крепостная", "Верни мою любовь", высказалась о коллегах-россиянах.

В частности, она неоднократно была на одной съемочной площадке с российскими актерами. Однако отмечает, что после начала войны все изменилось. Более того, Васько даже не хочет употреблять слово "коллеги" по отношению к ним и вычеркнула для себя из списка все киноработы, где работала с россиянами.

"Хочется просто стереть все это, как грязь с белой стены, металлическим шпателем", - рассказала Наталья в интервью "Апострофу".

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Также актриса призналась, что многое переосмыслила после полномасштабного вторжения. Она даже "просила прощения у своей страны" за сотрудничество с представителями страны-агрессора и старалась всегда отстаивать собственные права на съемках. О подобных ситуациях звезда высказалась так:

"Не знаю, оправдывает ли меня то, что почти всегда старалась не позволять унижать себя как украинку. Не молчала, когда очередная "звезда" начинала высказывать свое "фе", чтобы я не разговаривала "этой некрасивой мовой". Таких гнилых существ было много в моей кинобиографии, и, поверьте, я не молчала в ответ. Именно это я и называю "мой маленький майдан". Украинские актеры долгие годы находились в так называемом "психологическом шпагате". Проекты, казалось бы, украинские, снимаются в Украине, но почему-то на русском, с российскими актерами в главных ролях... Каким горем теперь все это обернулось".

Напомним, ранее известная актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о российской среде в театре.

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