Настя Каменских в кукольном образе сфотографировалась с российским певцом

Исполнительница, судя по всему, находится в Юрмале.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), судя по геолокации в Instagram, отправилась в Юрмалу, где сфотографировалась с участником Comedy Club и российским певцом родом из Донецка Артуром Пирожковым (Александром Реввой).

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. В кадре она предстает в кукольном образе: в светлом наряде, декорированном жемчужинами, с бусами и заколками на кудрявых волосах.

Каменских предпочла неброский макияж, акцент на фотографии сделан на другом - пышной груди поп-зведы, подчеркнутой глубоким декольте.

"Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету - you know what I mean", - написала артистка.

