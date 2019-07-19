Светлана Лобода едва не "потеряла" грудь в откровенном наряде (фото)

Дерзкий образ исполнительницы понравился ее подписчикам.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взволновала фанатов жарким фото своей обнаженной груди.

Читайте такжеСветлана Лобода щеголяла в откровенных нарядах на концерте в России (фото)

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует в блестящем цветном комбинезоне под пояс. Обращает на себя внимание "экстремальное" декольте "суперзвезды".

Дополнила Лобода образ стильными солнцезащитными очками и непривычной прической — собранными волосами и челкой.

"У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно, и каждый раз эти прыжки, и полеты... Черт бы их побрал. Все ради вас. Чего боишься ты?", - спросила певица подписчиков.

Фанам, судя по комментариям, понравилось фото, ведь они его расхвалили.

Ранее Светлана Лобода показала поклонникам сексуальный снимок, на котором позирует в топе на фоне стадиона.