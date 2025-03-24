Экс-директор коллектива объяснил, что еще грозило группе, кроме дисквалификации.

Бывший директор группы Kalush Orchestra Николай Кучерявый, который ранее рассказал о разговоре с Леонидом Кравчуком, высказался об участии коллектива в "Евровидении-2022". Продюсер объяснил, какие проблемы возникли у украинской команды из-за призывов лидера Олега Псюка о помощи "Азовстали".

Как известно, коллектив одержал победу на международном конкурсе в 2022 году с песней "Stefania". После исполнения композиции исполнитель призвал мир поддержать Украину и вспомнил об украинских пленных с "Азовстали".

"Я прошу каждого из вас, пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали прямо сейчас!" - сказал Псюк со сцены в Турине.

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Как рассказал Кучерявый в интервью для OBOZ.UA, команда убеждала его и солиста коллектива не произносить слова об "Азовстали" на Евровидении. Дело в том, что это могло привести к дисквалификации группы и даже штрафу.

Тогда Суспільне обратилось с заявлением к Европейскому вещателю о том, что украинская группа планирует призвать мир поддержать Украину в войне, но тогда ответа так и не поступило. По словам Николая, это помогло им избежать скандала, поскольку запрета они не получили.

"У нас были проблемы раньше, потому что все убеждали этого не делать. И не рядовые украинцы, а люди, которые были в контексте дела и понимали: очень большой процент того, что нас дисквалифицируют. Кроме того, за это мог быть просто сумасшедший штраф, а если учитывать еще факт, что мы заняли деньги, чтобы поехать на Евровидение... На тот момент украинское Общественное вещание написало Общественному вещанию Евровидения, что мы хотим говорить об "Азовстали", спрашивало, можно ли это делать. К счастью, те не ответили", - вспомнил экс-директор группы.

Кучерявый твердо отстаивал свою позицию и был убежден, что мир должен услышать об Украине и на Евровидении. Он отметил, что о словах Псюка об "Азовстали" заблаговременно знал он сам, тогда еще директор коллектива и их продюсер Иван Клименко. Даже другие участники Kalush Orchestra не догадывались об этом.

"Если посмотреть с другой стороны, то вот сказали бы мы об "Азовстали", нас дисквалифицировали бы, а призыв о помощи вырезали бы из эфира и никто бы этого не увидел. Хотя группа призвала освободить гражданских, потому что там была гуманитарная катастрофа, а не военная. "Азовсталь" - это гражданский завод, из металла которого сделаны даже мосты в Италии. Мы просили освободить гражданских людей с гражданского завода. Но хорошо, что все удалось, что нас услышали", - подытожил автор песен.

Напомним, ранее Николай Кучерявый прокомментировал отказ Kalush Orchestra поддержать сбор на дроны для ВСУ. В феврале блогерша Алина Солнцева организовала сбор на дроны "Дзига" и хотела разыграть гитару коллектива, но получила отказ. Продюсер объяснил позицию группы и причины отказа, а также рассказал о его волонтерской деятельности.

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