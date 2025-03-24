Николай Кучерявый поделился, что у него была возможность лично пообщаться с экс-президентом шесть лет назад.

Украинский продюсер музыкального лейбла ENKO, бывший директор группы Kalush Orchestra Николай Кучервый признался, что у него была возможность пообщаться с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, которого не стало в 2022 году. Автор песен раскрыл, о чем они тогда говорили и какой неудобный вопрос политик услышал от него.

В интервью для издания OBOZ.UA музыкальный продюсер поделился, что его разговор с экс-президентом состоялся за несколько лет до его смерти - в 2019 году. Кстати, тогда мужчины даже сделали совместное фото, которым позже Кучерявый поделился в своем Facebook. В то время Николай был еще студентом.

"Это было одно мероприятие в 2019 году, где собрались лучшие главы студенческого самоуправления, приехал Леонид Кравчук, и можно было задать ему вопросы", - рассказал автор песен.

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Во время разговора с Кравчуком студент задал ему неудобный вопрос. В частности, Кучерявый решил поинтересоваться у политика, почему было принято решение о том, что в Украине не будет ядерного оружия. Вот что ответил ему на это Леонид Макарович:

Я поинтересовался у него: почему отдали ядерное оружие? На что услышал ответ: мол, та самая кнопка была в Москве, и нельзя было даже из Украины ее запустить. Не знаю, я не физик, но мне кажется, что можно было бы его не отдавать.

Отметим, что Кравчук был первым президентом независимой Украины в 1991-1994 годах. Вместе с Борисом Ельциным, президентом России, и Станиславом Шушкевичем, первым лидером независимой Беларуси, он участвовал в подписании Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР.

В июне 2021 года политик перенес сложную операцию на сердце, после которой он больше месяца провел в реанимации. Позже его направили на реабилитацию в Германию. О его состоянии ничего не было известно, а 10 мая 2022 года стало известно, что Кравчук умер за границей.

Напомним, ранее Николай Кучерявый рассказал, что Kalush Orchestra запретили на "Евровидении-2022". По его словам, на европейском конкурсе есть достаточно много запретов. Номер украинской группы признали политизированным, из-за чего он оказался на грани дисквалификации.

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