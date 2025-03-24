Николай Кучерявый объяснил позицию группы и рассказал о ее волонтерской деятельности.

Экс-директор украинской группы Kalush Orchestra Николай Кучерявый прокомментировал отказ коллектива поддержать сбор средств на дроны для военных. Продюсер объяснил, почему группа могла тогда отказать в распространении сбора и рассказал о его волонтерской деятельности.

Как известно, в феврале этого года блогерша Алина Солнцева организовала сбор на дроны "Дзига" для украинских защитников. Она решила разыграть гитару Kalush Orchestra с автографами за донат. Правда, артисты отказались сделать репост ее инициативы. Это вызвало шквал критики в сторону музыкантов.

В интервью для OBOZ.UA Кучерявый отметил, что группа не может публиковать все сборы для военных, поскольку на это нужно очень много времени. А также со временем заинтересованность украинцев к таким инициативам уменьшается.

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"У Kalush Orchestra 150 менеджеров, и мне кажется, не все сборы они согласовывают, потому что действительно сборов сейчас миллионы. Если распространять все, то только на это нужно 24/7 времени. А, к сожалению, еще наше общество такое, что не хочет сборы видеть. Например, я запускаю сбор, то пять тысяч просмотров, выбрасываю какой-то контент, то уже двадцать пять тысяч! Думаю, это к их менеджменту надо обращаться, потому что когда я там работал, то мы покупали беспилотники", - объяснил Николай.

В то же время автор песен добавил, что лидер коллектива Олег Псюк отдает большую часть своих средств на помощь ВСУ, но просто не афиширует этого. Кроме того, продюсер вспомнил и то, что коллектив продал свой хрустальный кубок, полученный на "Евровидении-2022", чтобы собрать средства для военных.

"Мне кажется, Олег Псюк достаточно много своих денег донатит на ВСУ, просто об этом никому не говорит. На самом деле он достаточно специфический человек со специфическим характером, который воспринимает этот мир не так, как того хотят люди, но воспринимает его с чистым сердцем и любовью. Также давайте не забывать, сколько Kalush Orchestra собрал с Сергеем Притулой, продав свой кубок с победы на Евровидении-2022. Почему-то ни Джамала, ни Руслана его не продали", - добавил Кучерявый.

Напомним, ранее Николай Кучерявый рассказал о встрече с Леонидом Кравчуком и какой неудобный вопрос ему задал. Он поделился, что их разговор состоялся в 2019 году. В то время еще студент решил спросить у политика, почему Украина осталась без ядерного оружия.

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