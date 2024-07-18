Национальная академия телевизионных искусств и наук объявила список претендентов на 76-ю американскую телевизионную премию "Эмми" по итогам 2024 года. В этом году награды будут вручать осенью в Лос-Анджелесе.
- Лучший драматический сериал
- Лучший комедийный сериал
- Лучший мини-сериал
- Лучший актер в драматическом сериале
- Лучшая актриса в драматическом сериале
- Лучшая актриса в комедийном сериале
- Лучший актер в комедийном сериале
- Лучший актер в мини-сериале
- Лучшая актриса в мини-сериале
На сайте Emmy Awards сообщается, что лауреаты премии актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с председателем Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали нынешних номинантов. Церемония награждения состоится в Peacock Theatre 15 сентября.
Сериал "Сегун" от FX побил рекорды премии. Он стал лидером по количеству номинаций. Картина претендует на 25 наград. От него не отстает и комедийный сериал "Медведь". Лента претендует на победу в 23 номинациях. На третьем месте в рейтинге лидеров сериал "Настоящий детектив: Ночная страна". Он собрал 19 номинаций.
Список номинантов в главных категориях "Эмми" выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал:
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолоченный век"
- "Утреннее шоу"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Проблема трех тел"
Лучший комедийный сериал:
- "Начальная школа Эббот"
- "Медведь"
- "Угомони свой пыл"
- "Хитрости"
- "Убийства в одном доме"
- "Палм-Рояль"
- "Псы из резервации"
- "Чем мы занимаемся в тенях"
Лучший мини-сериал:
- "Оленька"
- "Фарго"
- "Уроки химии"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучший актер в драматическом сериале:
- Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")
- Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
- Уолтон Хоггинс ("Фолаут")
- Гари Олдман ("Медленные лошади")
- Хироюки Санада ("Сегун")
- Доминик Уэст ("Корона")
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
- Кэрри Кун ("Позолоченный век")
- Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
- Анна Саваи ("Сегун")
- Имельда Стонтон ("Корона")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
- Майя Рудольф ("Большие деньги")
- Джин Смарт ("Хитрости")
- Кристен Уиг ("Палм-Рояль")
Лучший актер в комедийном сериале:
- Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")
- Ларри Дэвид ("Угомони свой пыл")
- Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Д'Фараон Вун-А-Тай ("Псы из резервации")
Лучший актер в мини-сериале:
- Мэтт Бомер ("Попутчики")
- Ричард Хэдд ("Оленята")
- Джон Хэмм ("Фарго")
- Том Холландер ("Вражда: Капоте против лебедок")
- Эндрю Скотт ("Рипли")
Лучшая актриса в мини-сериале:
- Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")
- Бри Ларсон ("Уроки химии")
- Джуно Темпл ("Фарго")
- София Вергара ("Гризельда")
- Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедей")
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Emmy Awards.
К слову, впервые церемония вручения сериальной премии "Эмми" прошла в 1949 году. Награда считается телевизионным аналогом "Оскара".
Напомним, ранее мы писали о лучших сериалах 2023 года, которые получили премию "Эмми".