Объявлены претенденты на звание лучших актеров и сериалов в 26 категориях.

Национальная академия телевизионных искусств и наук объявила список претендентов на 76-ю американскую телевизионную премию "Эмми" по итогам 2024 года. В этом году награды будут вручать осенью в Лос-Анджелесе.

На сайте Emmy Awards сообщается, что лауреаты премии актриса Шерил Ли Ральф и комик Тони Гейл вместе с председателем Американской телевизионной академии Крисом Абрего назвали нынешних номинантов. Церемония награждения состоится в Peacock Theatre 15 сентября.

Сериал "Сегун" от FX побил рекорды премии. Он стал лидером по количеству номинаций. Картина претендует на 25 наград. От него не отстает и комедийный сериал "Медведь". Лента претендует на победу в 23 номинациях. На третьем месте в рейтинге лидеров сериал "Настоящий детектив: Ночная страна". Он собрал 19 номинаций.

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Список номинантов в главных категориях "Эмми" выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал:

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал:

"Начальная школа Эббот"

"Медведь"

"Угомони свой пыл"

"Хитрости"

"Убийства в одном доме"

"Палм-Рояль"

"Псы из резервации"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший мини-сериал:

"Оленька"

"Фарго"

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучший актер в драматическом сериале:

Идрис Эльба ("Перехваченный рейс")

Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")

Уолтон Хоггинс ("Фолаут")

Гари Олдман ("Медленные лошади")

Хироюки Санада ("Сегун")

Доминик Уэст ("Корона")

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Кэрри Кун ("Позолоченный век")

Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Анна Саваи ("Сегун")

Имельда Стонтон ("Корона")

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Квинта Брансон ("Начальная школа Эббот")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном доме")

Майя Рудольф ("Большие деньги")

Джин Смарт ("Хитрости")

Кристен Уиг ("Палм-Рояль")

Лучший актер в комедийном сериале:

Мэтт Берри ("Чем мы занимаемся в тенях")

Ларри Дэвид ("Угомони свой пыл")

Стив Мартин ("Убийства в одном доме")

Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Д'Фараон Вун-А-Тай ("Псы из резервации")

Лучший актер в мини-сериале:

Мэтт Бомер ("Попутчики")

Ричард Хэдд ("Оленята")

Джон Хэмм ("Фарго")

Том Холландер ("Вражда: Капоте против лебедок")

Эндрю Скотт ("Рипли")

Лучшая актриса в мини-сериале:

Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Ночная страна")

Бри Ларсон ("Уроки химии")

Джуно Темпл ("Фарго")

София Вергара ("Гризельда")

Наоми Уоттс ("Вражда: Капоте против лебедей")

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Emmy Awards.

К слову, впервые церемония вручения сериальной премии "Эмми" прошла в 1949 году. Награда считается телевизионным аналогом "Оскара".

Напомним, ранее мы писали о лучших сериалах 2023 года, которые получили премию "Эмми".

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